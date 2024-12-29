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Samsun'da Bisiklete Uyuşturucu Gizleyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin içinde 430 gram uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:43
Samsun'da Bisiklete Uyuşturucu Gizleyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Bisikletle Uyuşturucu Taşıyan İki Şahıs Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, bisikletin gövde ve gidon kısmında gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak düzenlediği denetim sırasında gerçekleşti. Fenk Mahallesi'nde durdurulan bir otobüsün bagajında bulunan bisiklet üzerinde yapılan incelemede kaynak izleri bulundu.

Bunu fark eden ekipler, bisikleti bir makine yardımıyla keserek, içerisine gizlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Olayla bağlantılı olarak H.B. (29) ve F.K. (34) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Samsun'da bu tür suçlarla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli...

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli...

Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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