Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Aile Kurtarıldı

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi

Kahramanmaraş'tan Samsun'a tatil için gelen 6 kişilik aile, denizde korkunç bir boğulma tehlikesi yaşadı. Aile, serinlemek amacıyla girdikleri denizde zor anlar yaşadı.

Aile Hakkında Bilgiler

Baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, Atakum ilçesinin Türk-İş mevkiinde denize girdi. Çok geçmeden boğulma tehlikesi geçirmeye başladılar.

Yardım Çağrısı ve Kurtarma Operasyonu

Aile üyelerinin zor durumda olduğunu gören çevredekiler, derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Kurtarma Anları

Olay yerine ulaşan vatandaşlar, çocuklardan 3'ünü kısa sürede sudan çıkardı. Ancak baba Mustafa, anne Emine ve diğer çocukları Alper Ak, cankurtaranlar tarafından bilinci kapalı olarak denizden kıyıya çıkarıldı.

Hastane Süreci

Boğulma tehlikesi geçiren aile, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Ailenin, çocuklarını Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için kente geldikleri öğrenildi.

Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik aile, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde kaybolan aileyi aradı.