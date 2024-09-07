Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Aile Kurtarıldı

Samsun'da Boğulma Tehlikesi

Samsun'un Atakum ilçesinde, 6 kişilik bir aile denizde boğulma tehlikesi atlattı. Kahramanmaraş’tan çocuklarını eğitim için Samsun'a getiren Ak ailesi, serinlemek amacıyla denize girdi.

Aile ile Çevredeki Vatandaşların Mücadelesi

Baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, Türk-İş mevkiinde deniz keyfi yaparken ani bir tehlike ile karşılaştı. Çevredeki insanlar, durumu yetkililere bildirirken hemen yardıma koştu.

Kurtarma Operasyonu

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aileyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Çocuklardan 3’ü vatandaşlar tarafından kısa sürede sudan çıkarıldı. Ancak Mustafa ve Emine Ak ile çocukları Alper bilinci kapalı şekilde kurtarıldı.

Hastaneye Kaldırıldılar

Boğulma tehlikesi geçiren aile, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Öğrenilen bilgilere göre ailenin, Samsun’daki Aziz Atik Fen Lisesi’ne çocuklarını kaydettirmek için şehirde oldukları belirtildi.

Boğulma Anında Yardıma Koşanlar

Olay sırasında, sessiz yürüyüş için sahile gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmed Hattab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boğuluyorlar, yüzme bilen yok mu?" sesleri duyduklarını belirtti. Hattab, "Arkadaşlarımız 3 kişiyi sudan çıkardı, ilk yardım yaptık. Dalgıç polisler geldi, kalanları da kurtardılar," dedi.

Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik aile, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde kaybolan aileyi aradı.