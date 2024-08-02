Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Emniyet Müdürü Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Acil Durum

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, serinlemek için denize girdiği sırada boğulma tehlikesi atlattı.

Cankurtaranlar Kurtardı

Denizde geçirdiği tehlikeli anların ardından cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne acil olarak sevk edildi.

Sağlık Durumu Ciddi

Hastanede tedavi altına alınan Sarısoy'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede yetkililer ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Toplumu endişelendiren bu olay, denizlerdeki güvenliğin önemine bir kez daha dikkat çekti.