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Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Baba Aranıyor

Samsun'da şiddetli rüzgarın etkili olduğu sahilde genç bir boğulma tehlikesi geçirirken, kaybolan babası için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:21
Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıldı, Baba Aranıyor

Samsun'da Boğulma Tehlikesi

Samsun'un Atakum sahilinde meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç kurtarıldı ve kaybolan babası için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olayın Gerçekleşme Anı

Çorum'dan tatil için Samsun'a gelen Taşlıtepe ailesi, denize girmek için Taflan sahiline girdi. Anne-baba Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları

İlk olarak Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç adamın ilk müdahalesini yaptıktan sonra onu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Davut'un sağlık durumunun ciddiyetinin sürdüğü bildirildi.

Baba İçin Arama Kurtarma Çalışmaları

Kaybolan baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri, hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışması başlattı. Ayrıca, Abdullah'ın bulunması için havadan helikopterle de arama yapılıyor.

Diğer Kurtarma Olayları

Bunun yanı sıra, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu çevresinde boğulma riski yaşayan 3 kişi de kurtarılarak, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Uyarılar Sürüyor

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle, polis ekipleri denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için...

Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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