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Samsun'da Bulaşıcı Hastalıklar Paneli: Uzmanlar Uyardı

Samsun'da düzenlenen panelde bulaşıcı hastalıkların önlenebilirliği konuşuldu; aşı ve hijyenin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:01
Samsun'da Bulaşıcı Hastalıklar Paneli: Uzmanlar Uyardı

Samsun'da Bulaşıcı Hastalıklar Paneli Düzenlendi

Samsun'un sağlık camiası, son dönemde artan bulaşıcı hastalıklar hakkında yapılan tartışmalar doğrultusunda önemli bir panel gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özgür Günal, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, panelde önemli açıklamalarda bulundu.

Maymun Çiçeği Bulaşıcı Bir Tehdit Değil

Günal, maymun çiçeği gibi hastalıkların Kovid-19 kadar bulaşıcı olmadığını ifade ederek, "Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım." dedi.

Bilinçlenme ve Koruyucu Önlemlerin Önemi

Prof. Dr. Günal, bulaşıcı enfeksiyonların önlenebilir olduğunu belirterek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. "Aşının faydalarına inanmak ve sağlık otoritelerinin uyarılarına uymak en öncelikli husus. Kişisel koruyucu tedbirleri uygulamak da ikinci planda çok önemlidir," şeklinde konuştu.

Kişisel Korunma Yöntemleri

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında iki ana faktörü öne çıkaran Günal, temas ve yakın temasın korunmasında dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. "Ellerimizi su ve sabunla yıkamak veya alkol bazlı dezenfektan kullanmak çok önemli," ifadelerini kullandı.

Hastalıklara Karşı Birlikte Mücadele

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, aşılar ve hijyenin sağlanmasıyla birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alındığını belirtti ve toplumda ortak bir bilinç oluşturmanın önemine vurgu yaptı. "Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir geleceğe ulaşabiliriz" dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı...

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi. Panelde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, konuşma yaptı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı...

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi. Panelde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, konuşma yaptı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı...

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi. Panelde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, konuşma yaptı.

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