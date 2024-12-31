Samsun'da Çaya Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Kaza

Samsun'un Terme ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir kazada, çaya düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, O.K. tarafından kullanılan 52 DS 126 plakalı otomobil, Çangallar mevkisi'nde Terme Çayı'na düştü.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı ile sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otomobilden çıkardıkları sürücü O.K.'yi Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Bu kaza, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve sürücülerin dikkatinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.