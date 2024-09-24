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Samsun'da Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü: Tarımın Geleceği İçin Önemli Adımlar

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan, Samsun'da yapılan Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü’nde tarımın gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:06
Samsun'da Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü: Tarımın Geleceği İçin Önemli Adımlar

Samsun'da Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü Düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada tarım sektörünün önemine değindi.

Tarımın Önemi ve Gelecek Vizyonu

Karaaslan, 'Tarımda, gıda güvenliğinde ve küresel sorunlarda gereken önemi göstermemiz şart'tır' diyerek, tarımın Türkiye için kritik bir alan olduğunun altını çizdi. 'Samsun’un verimli arazileri ve doğal zenginlikleri ile tarımda bir yıldız olma potansiyelimiz var' dedi.

Çiftçinin Emekleri ve Yeni Model

Karaaslan, 'Bafra’da tarımsal üretimin artması, çiftçimizin emeklerinin karşılığını bulması için bir fırsattır' ifadeleriyle çiftçilerin önemine vurgu yaptı. Yeni tarım modelini açıklayarak, devlet desteklerinin artırılacağı müjdesini verdi.

2024 Tarım Hedefleri

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılında Samsun’da 194 bin dekar alanda 157 bin ton çeltik üretimi yapıldığını belirtti ve 2024 yılı için hedeflerini paylaştı.

Etkinlikte Katılımcılar ve Aktiviteler

Etkinlikte ayrıca 'Tarladan Sofraya' sergisi açıldı ve katılımcılara ikramlar sunuldu. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve diğer davetliler de bu önemli günde yer aldılar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan (sağ 3), Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde düzenlenen "Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Günü" etkinliğine katıldı.

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