Samsun'da Çengel-6 operasyonu: 2 kişi suç üstü yakalandı

Ekiplerin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Bu kez Samsun'da bir tır ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda şüpheli tırın içinden kaçak etil alkol ele geçirildi.

Samsun'da etil alkol ticareti yapan kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik 'Çengel-6' adlı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1 ton 56 litre etil alkolün yanı sıra 2 şüphelinin de suçüstü yakalandığını açıkladı.

ÇENGEL-6 OPERASYONUNDA 1 TON 56 LİTRE ETİL ALKOL YAKALANDI

Yerlikaya, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atakum'da bir operasyon düzenlediğini ve etil alkol taşıyan bir tırdan başka bir araca nakil yapan 2 şahsın suçüstü yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, operasyonda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini ve bu sayede yaklaşık 4 tonluk sahte ve kaçak alkol üretiminin engellendiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonla ilgili görüntüleri de paylaşarak başarılı çalışmadan dolayı güvenlik güçlerini kutladı.



Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." dedi.



