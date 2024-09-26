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Samsun'da Çiftçilere Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi Verildi

Samsun'da düzenlenen programlarla çiftçilere kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:45
Samsun'da Çiftçilere Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi Verildi

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi

Samsun'da tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri konusunda çiftçilere eğitim verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlar, uygulamalı gösterimlerle desteklendi.

Mücadele Yöntemleri ve Uygulamalar

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemlerinin gösterildiğini belirtti. Ayrıca, 'Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı' çerçevesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ürün Kaybını Önlemek İçin Koordinasyon

Çiftçilere yönelik geliştirilen yöntemler ile kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle yaşanan verim kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Samsun'da 50 bin üreticinin fındık tarımı yaptığını hatırlatan Sağlam, bu zararlıyla mücadelede hem yerel hem de merkezi otoritelerin işbirliğiyle ilerlediklerini ifade etti.

Etkinlikte Katılımcılar

Programda, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir gibi önemli isimler hazır bulundu. Ayrıca, Terme ilçesinde düzenlenen eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, kahverengi kokarcanın tarihçesini ve zararı hakkında bilgiler verdi.

Biyolojik Mücadele Önemi

Tuncay Demir, kahverengi kokarcanın ilk kez 1996'da Amerika’da görüldüğünü ve Türkiye’ye girişinin 2017 yılında gerçekleştiğini belirtti. Demir, zararlının etkisiz hale getirilmesi için biyolojik mücadele yöntemleri üzerinde de çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Zararlının Tehlikesi

300'den fazla ürüne zarar verebilen kahverengi kokarca, dünya genelinde en tehlikeli böcekler arasında yer alıyor. Bu nedenle mücadele için çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Gelecekte, bu mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla çiftçilerin ürün kayıplarının önemli ölçüde önlenmesi planlanıyor.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile...

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi. Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

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