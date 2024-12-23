DOLAR
35,18 -0,06%
EURO
36,68 0,03%
ALTIN
2.956,26 0,41%
BITCOIN
3.286.261,22 2,21%

Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobille kamyon çarpıştı. 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:48
Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

Samsun'da Şok Edici Kaza: Çocuk Sürücü ve Kamyon Çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen feci kaza, bir çocuğun hayati tehlike taşıyan sonuçları beraberinde getirdi. 9 yaşındaki K.A. tarafından kullanılan otomobil, F.Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Olay, Umut Mahallesi 615. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunun otoparkından çıkarken gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Çarpışma sonucu kazada, ehliyetsiz sürücü K.A. ile otomobilde bulunan O.A. (35) ve E.A. (7) ağır yaralanırken, D.A. (35) ve B.A. (1) hafif yaralanmış durumdadır. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, detaylar araştırılmaktadır. Bu olay, çocuk sürücülüğünün getirdiği risklerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları ve Kabine Toplantısı Değerlendirmesi
2
Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü
3
Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Bakan Işıkhan: Yeni Asgari Ücret İçin 4. Toplantı Bu Hafta!
5
BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü
6
BM Raportörlerinden Esed Rejimi Suçlarına İlişkin Kanıtların Korunması Çağrısı
7
Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!