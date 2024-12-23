Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

Samsun'da Şok Edici Kaza: Çocuk Sürücü ve Kamyon Çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen feci kaza, bir çocuğun hayati tehlike taşıyan sonuçları beraberinde getirdi. 9 yaşındaki K.A. tarafından kullanılan otomobil, F.Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Olay, Umut Mahallesi 615. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunun otoparkından çıkarken gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar

Çarpışma sonucu kazada, ehliyetsiz sürücü K.A. ile otomobilde bulunan O.A. (35) ve E.A. (7) ağır yaralanırken, D.A. (35) ve B.A. (1) hafif yaralanmış durumdadır. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, detaylar araştırılmaktadır. Bu olay, çocuk sürücülüğünün getirdiği risklerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.