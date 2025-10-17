Samsun'da çöp konteynerine bırakılan uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun Atakum'da çöp konteynerine bırakılan paketleri alan 4 zanlı yakalandı; evlerinde 6 bin 937 uyuşturucu hap, terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çöp konteynerine bırakılan uyuşturucuyla bağlantılı 4 zanlıyı yakaladı.

Ekiplerin çalışmasında, M.K.D (25) adlı şüphelinin ticari bir araçla gelerek ara sokakta bulunan çöp konteynerine, çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığı tespit edildi.

Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) adlı şüphelilerin, kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek konteynerin yanında bir süre oyalandıkları, ardından araçlarını yanaştırıp paketleri çöpten alarak aracın arka koltuğuna koydukları belirlendi.

Arama ve ele geçirilenler

Takip ve operasyon sonucu zanlıların üzeri ile ikametlerinde yapılan aramalarda; 6.937 uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Olayın aydınlatılmasında ayrıca, M.K.D'nin paketi konteynere bırakması ve diğer şüphelilerin paketleri alması anlarının, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

