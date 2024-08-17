Samsun'da Çorbacıda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Kavga Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, bir çorbacıda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Kavganın Detayları

Olay, Körfez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bir çorbacıda yaşandı. Tartışmanın büyümesi neticesinde, Ömer Ak isimli bir şahıs tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından, durumun ciddiyetini fark eden çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs, gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.