DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Samsun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden A.I., sosyal medya paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:29
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Samsun'da Gözaltı Süreci Gelişiyor

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan A.I., şimdi yeniden gözaltına alındı.

Yeni Gözaltı Kararı Verildi

Dün, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.I., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak, zanlı hakkında başka bir sosyal medya platformundaki aynı içerikle ilgili olarak yeni bir gözaltı kararı verildi.

Gözaltı Operasyonu ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla A.I., gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan...

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!