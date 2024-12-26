Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Samsun'da Gözaltı Süreci Gelişiyor

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan A.I., şimdi yeniden gözaltına alındı.

Yeni Gözaltı Kararı Verildi

Dün, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.I., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak, zanlı hakkında başka bir sosyal medya platformundaki aynı içerikle ilgili olarak yeni bir gözaltı kararı verildi.

Gözaltı Operasyonu ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla A.I., gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.