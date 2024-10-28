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Samsun'da Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Resim Sergisi

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Samsun Müzesi'nde sanatsal bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:58
Samsun'da Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Resim Sergisi

Samsun'dan Cumhuriyet'e Resim Sergisi Açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Sergi, Samsun Müzesi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin Detayları

Etkinlik, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) iş birliğiyle düzenlendi.

Sanatın Cumhura Dönüşü

Prof. Dr. Metin Eker, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılına özel sanatsal projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Eker, "Milli Mücadele'nin kenti Samsun'dan olmak gurur verici. Yüzde 100 sergim 2018-2024 yılları arasında yurt içi ve dışındaki 12 farklı şehirde sergilendi." şeklinde konuştu.

Sergi Tarihleri

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda serginin eserlerinin yapılış süreci ve geçmişte düzenlenen sergilerin yer aldığı bir video gösterimi de sunuldu. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katılım gösterdi.

Sergi, Samsun Müzesi fuaye alanında 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

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