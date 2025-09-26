Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmasıyla gözaltı gerçekleşti
Samsun merkezli operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.