Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı'nın DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu S.A.M.M. (29) gözaltına alındı; şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:50
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmasıyla gözaltı gerçekleşti

Samsun merkezli operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.

