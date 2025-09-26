Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu S.A.M.M. (29), dijital materyallere el konulmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:59
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma sonucu bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonu yürüten birim, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri oldu. Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Irak uyruklu S.A.M.M. (29)'yi gözaltına aldı.

Şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

