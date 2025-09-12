Samsun'da dedektör köpek Tony koltuk döşemesinde 470 gram uyuşturucu buldu

Samsun'da narkotik köpeği Tony'nin tespitiyle koltuk döşemesinde 470 gram sentetik uyuşturucu bulundu; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:51
Havza'da operasyon: 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Havza ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Tonynin işareti üzerine koltuk döşemesinde saklanan 470 gram sentetik uyuşturucu ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

