Samsun'da dedektör köpek Tony koltuk döşemesinde 470 gram uyuşturucu buldu

Havza'da operasyon: 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Havza ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Tonynin işareti üzerine koltuk döşemesinde saklanan 470 gram sentetik uyuşturucu ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.