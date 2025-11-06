Samsun'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin ve eski hükümlülerin rehabilitasyonunu desteklemek ve suçun tekrarını önlemek amacıyla hazırlandı.

İmzacı ve Amaç

Protokol, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından imzalandı. Belge, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve yeniden topluma kazandırılmalarının desteklenmesini hedefliyor.

Planlanan Faaliyet Alanları

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar, yükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı geliştirme programlarının düzenlenmesi ve kurumlar arası ortak projelerin hayata geçirilmesini kapsıyor. Faaliyetler şu sekiz ana başlık altında planlandı: eğitim, bağımlılıkla mücadele, sosyal-kültürel etkinlikler, çocuklara yönelik programlar, AR-GE projeleri, personele yönelik faaliyetler, koruma kurullarına destek ve kamu yararına çalışmalar.

Üniversitenin Sorumlulukları ve Sunacağı İmkanlar

Samsun Üniversitesi, protokol çerçevesinde yükümlülerin mesleki, psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesi için önemli görevler üstlendi. Buna göre yükümlülere ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavı imkânı sağlanacak; hayvan destekli terapi, tiyatro, müzik ve resim gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Ayrıca denetimli serbestlik personeline yönelik akademik gelişim seminerleri ve süpervizyon desteği sunulacak, düzenlenecek olan Kariyer Günleri ile istihdam ve mesleki yönlendirme desteklenecek; üniversite kütüphanesindeki dijital kaynaklar ise yükümlülerin ve personelin kullanımına açılacak.

Protokolün uygulanmasıyla, yükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunun hızlandırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

