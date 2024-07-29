Samsun'da Denizde Kaybolan Babadan Acı Haber, Oğlu Yoğun Bakımda

Samsun'da Yaşanan Trajik Olay

Samsun'un Atakum ilçesindeki Taflan sahilinde geçen hafta sonu meydana gelen olayda, Abdullah Taşlıtepe (48) isimli baba ile oğlu Davut Taşlıtepe (24) denize girdikleri sırada kayboldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde kaybolan Abdullah Taşlıtepe'nin cansız bedeni, cankurtaran ekipleri tarafından dalgakıranların dibinde bulundu.

Babası Kaybolmuştu, Oğlu Yoğun Bakımda

Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında tutulmaya devam ediyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ve sahil güvenlik ekipleri, Abdullah Taşlıtepe'nin bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Çorum'dan tatil için gelen Taşlıtepe ailesi, bu trajik olayla büyük bir üzüntü yaşamaktadır.