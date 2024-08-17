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Samsun'da Denizde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nun cesedi kayalıklarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:55
Samsun'da Denizde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Samsun'da Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde kaybolan Zeynep Arslanoğlu (32) isimli kadının cesedi, yapılan arama çalışmaları sonucunda kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

Arama Çalışmaları Devam Ediyordu

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Çatalçam Plajı'nda serinlemek için denize giren Arslanoğlu'nu bulmak için geniş çaplı arama faaliyetleri yürüttü.

Dron ile Yapılan Aramada Ceset Gözlemlendi

Ekipler, dron kullanarak yaptıkları havadan incelemede kayalıklara sıkışmış bir ceset tespit etti. "Kurbağa adamlar" olarak bilinen dalgıç ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkartarak sahile taşıdı.

Otopsi İçin Morgda

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, cesedin Zeynep Arslanoğlu'na ait olduğu belirlendi. Arslanoğlu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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