Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı: Rüzgar 19 Deniz Mili, Dalga 1 Metre

Samsun Valiliği; Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre bugün ve yarın Karadeniz'de denize girilmemesini, rüzgarın 19 deniz mili ve dalga yüksekliğinin 1 metre olmasını bildirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:34
Samsun Valiliği'nden Karadeniz için kritik uyarı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesi istendi

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere yer verildi.

Açıklamada, veriler doğrultusunda rüzgarın 19 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Uyarıda ayrıca, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi uyarısında bulundu.

