Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı: Rüzgar 19 Deniz Mili, Dalga 1 Metre

Samsun Valiliği'nden Karadeniz için kritik uyarı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesi istendi
Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere yer verildi.
Açıklamada, veriler doğrultusunda rüzgarın 19 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Uyarıda ayrıca, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.
