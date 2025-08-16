Samsun'da Denize Girilmemesi Uyarısı: Rüzgar 19 Deniz Mili, Dalga 1 Metre

Samsun Valiliği; Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre bugün ve yarın Karadeniz'de denize girilmemesini, rüzgarın 19 deniz mili ve dalga yüksekliğinin 1 metre olmasını bildirdi.