DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.061,95 0,64%

Samsun'da Denize Girmek Yasaklandı: Olumsuz Hava Uyarısı

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik verilerine göre dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:50
Samsun'da Denize Girmek Yasaklandı: Olumsuz Hava Uyarısı

Samsun'da Denize Girmek Yasaklandı: Olumsuz Hava Uyarısı

Valilikten kritik duyuru

Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla denize girilmemesi istendi.

Açıklamada, İlimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin yarım metrenin üzerine çıkması ve ani rüzgar hızının öğle saatlerinden itibaren saatte 29 deniz miline ulaşması beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesinin önemle duyurulduğu

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hava Kirliliğiyle Mücadele: Temiz Hava Eylem Planları Öne Çıkıyor
2
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım
4
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı
5
Tekirdağ'da Denizde Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
6
Manavgat'ta Deniz Kaplumbağası Ambulansı Hizmete Giriyor
7
Yenidoğan Çetesi Davası: 33. Duruşma Başladı — Fırat Sarı ve 57 Sanık Yargılanıyor

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı