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Samsun'da Deprem Tatbikatı: Gerçekçi Senaryo Hayata Geçirildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi, güvenlik ve sağlık ekipleri senaryo gereği yoğun bir şekilde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:54
Samsun'da Deprem Tatbikatı: Gerçekçi Senaryo Hayata Geçirildi

Samsun'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat, deprem sonrası yaşanan kriz durumlarını canlandırdı. İtfaiye, sağlık personeli ve güvenlik güçleri, senaryo gereği karşılaştıkları olaylara müdahale etti.

Karadeniz Açıklarında Gerçekleşen Büyüklük

Tatbikat senaryosuna göre Karadeniz açıklarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları panik içerisinde hastane bahçesindeki toplanma alanına yöneldi.

Yangın ve Tahliye Süreci

Hastanenin bazı bölümlerinde yangın çıkınca Başhekim Ümit Çallı, "mor kod" vererek yoğun bakımdaki hastaların diğer hastanelere nakledilmesini sağladı. Bu süreçte, itfaiye ve sağlık ekipleri yangını söndürme ve yaralı sağlık çalışanının ilk tedavisini gerçekleştirme görevlerini yerine getirdi.

Yaralıların Acil Başvurusu

Tatbikat sırasında enkaz altından kurtarılan depremzedeler hastaneye getirilirken, sağlık çalışanları onlara yardım etti. Ayrıca, iş yerindeki kimyasal dökülmesi sonucu hastaneye gelen bir yaralı üzerine "turuncu kod" verilerek kontrollü giriş sağlandı.

Bebek Kaçırma Olayı ve Güvenlik Önlemleri

Bir annenin bebeğinin çalınması üzerine hastanenin giriş ve çıkışları kapatılarak "pembe kod" verildi. Hastane güvenlik görevlileri, bebek hırsızını yakalamayı başardı. Zanlı, polis ekiplerine teslim edilirken, bebek de ailesine iade edildi.

Başhekim Çallı'nın Açıklamaları

Başhekim Ümit Çallı, basın mensuplarına süreçle ilgili bilgi verirken, "Deprem sonrası A ve B bloklarımızda hafif hasar oluştu. Yangın nedeniyle 8 yoğun bakım hastasını farklı hastanelere taşımak zorunda kaldık. 220 kişi acil servise müracaat etti. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 55 hasta yatış yaptı." açıklamasını yaptı.

Son olarak, tatbikatta hayatını kaybeden 9 kişi bulunurken, bebek kaçırma olayı ile ilgili güvenlik önlemlerinin hızlı bir şekilde alındığı belirtildi.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve...

Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti. Tatbikat gereği yangın dumanından etkilenen yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere taşındı.

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