Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü, adli işlemler için mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Durumu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonun ardından zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu sürecin ardından 13 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

18 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sıkı bir çalışma yürüterek 17 kişiyi gözaltına almayı başardı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. Bu operasyon, bölgede artan dolandırıcılık olaylarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.