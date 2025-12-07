Samsun'da Dolmuş Şoförüne Silahlı Saldırı: Saldırgan Aynı Hat Şoförü Çıktı

Canik'te seyir halindeki dolmuş şoförü Murat A. (36), aynı hatta çalışan Erkan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı; yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:24
Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi, Dereler Mezarlığı alt kısmında dün meydana geldi. Seyir halinde olan dolmuş minibüsün şoförü Murat A. (36), kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan sürücünün sol koluna isabet eden kurşun, giriş çıkış yaptı. Yaralı şoför, kendi aracıyla bir özel hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda minibüse 3 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin aynı hatta çalışan dolmuş şoförü olduğu belirtildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ERKAN A., JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

