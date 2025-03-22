Samsun'da Down Sendromlu Derin'e Polisten Sıcak Sürpriz

Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu Derin Toprak’a sürpriz yaparak Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:52
Samsun'da Down Sendromlu Derin'e Polisten Sıcak Sürpriz

Samsun'da Down Sendromlu Öğrenciye Moral Dolu Ziyaret

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, polis ekipleri "Down sendromunun hayatımıza kattığı +1 değerin farkındayız!" ve "Bir fark var ama sevgi hep aynı" sloganları ile bir araya geldi.

Seyfi Demirsoy İlkokulu 3/D sınıfında öğrenim gören Derin Toprak'a sürpriz ziyarette bulunan polisler, bu özel günde pasta keserek etkinliği daha da anlamlı hale getirdi.

Polis ekipleri, Derin'e çeşitli hediyeler vererek, müzik eşliğinde oyun oynadı ve resim yapma fırsatı sundu. Öğrencinin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik dolayısıyla veli ve öğretmenler, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerine teşekkür etti. Bu tür aktivitelerin, toplumda farkındalık yaratma ve sevgi bağlarını güçlendirme açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret...

Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Down sendromunun hayatımıza kattığı +1 değerin farkındayız!" ve "Bir fark var ama sevgi hep aynı" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret...

Samsun'da polis ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Down sendromunun hayatımıza kattığı +1 değerin farkındayız!" ve "Bir fark var ama sevgi hep aynı" sloganıyla etkinlik düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor
2
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi
3
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi
6
Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği
7
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!