Samsun'da Down Sendromlu Derin'e Polisten Sıcak Sürpriz

Samsun'da Down Sendromlu Öğrenciye Moral Dolu Ziyaret

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down sendromlu ilkokul öğrencisi Derin Toprak'a anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, polis ekipleri "Down sendromunun hayatımıza kattığı +1 değerin farkındayız!" ve "Bir fark var ama sevgi hep aynı" sloganları ile bir araya geldi.

Seyfi Demirsoy İlkokulu 3/D sınıfında öğrenim gören Derin Toprak'a sürpriz ziyarette bulunan polisler, bu özel günde pasta keserek etkinliği daha da anlamlı hale getirdi.

Polis ekipleri, Derin'e çeşitli hediyeler vererek, müzik eşliğinde oyun oynadı ve resim yapma fırsatı sundu. Öğrencinin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik dolayısıyla veli ve öğretmenler, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerine teşekkür etti. Bu tür aktivitelerin, toplumda farkındalık yaratma ve sevgi bağlarını güçlendirme açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

