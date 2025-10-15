Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Cipte 1 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Cipte Uyuşturucu Ele Geçirildi

Atakum'da polis operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir sevkiyat bilgisi üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmada, "dur" ihtarına uymayan bir cip takibe alındı.

Takip sonucu araç, Balaç Mahallesi'nde oluşturulan kapama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

