Samsun'da 'Dur' İhtarına Uymayan Cipte 1 Kilo 830 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun Atakum'da 'dur' ihtarına uymayan cipte 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu bulundu, A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:41
Atakum'da polis operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir sevkiyat bilgisi üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmada, "dur" ihtarına uymayan bir cip takibe alındı.

Takip sonucu araç, Balaç Mahallesi'nde oluşturulan kapama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

