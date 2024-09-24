Samsun'da Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor: Motosikletli Kuryenin Ölümü

Samsun'da Trajik Kaza Davası Başladı

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobille çarparak motosikletli kuryenin ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücünün yargılama süreci başlamış bulunmaktadır.

Duruşma Detayları

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin annesi Songül Maraşlı ve babası Ömer Efe ile taraf avukatları katıldı.

Söz konusu kazadan sorumlu tutulan sanık M.B. (17), üniversiteye gittiğini ifade ederek duruşmaya katılmadı.

Kurbandan Aile ve Avukatların Açıklamaları

Songül Maraşlı, mahkemedeki ifadesinde, "Oğlum 23 yaşındaydı ve ehliyetsiz sürücünün sorumsuzlukları yüzünden hayatını kaybetti. Beş aydır büyük bir acı içindeyim. En üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyorum," şeklinde konuştu.

Sefa Şerif Efe'nin avukatı ise, "Oğlum, kuryelik yaparak geçim sağlıyordu. Ehliyetsiz ve trafik kurallarını ihlal eden birinin kurbanı oldu. Olayın ayrıntıları incelendiğinde, sanığın eylemlerinin bilinçli taksir kapsamında olduğunu göreceğiz. Sanığın en üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, sanığın zorla getirilmesi için emri çıkarılmasına, ayrıca trafik bilirkişi tarafından bir kusur raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 24 Aralık tarihine erteladı.

Kazanın Seyri

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta, 19 Nisan günü ehliyetsiz sürücü M.B.’nin idaresindeki otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin motosikletine çarpmıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Efe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.