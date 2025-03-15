Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki baba-kız yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 02:28
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan korkutucu bir kaza, elektrikli bisikletin bir otomobille çarpışması sonucu iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Sami A. (49) yönetimindeki 55 BD 284 plakalı otomobil, Salih B. (45) tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, elektrikli bisiklet sürücüsü Salih B. ile kızı Havva B. (11), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü Sami A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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