Samsun'da Elektronik Sigara Görünümlü Likit Esrar Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 231 adet elektronik sigara görünümlü likit esrar ile 1 zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:53
Samsun'da Elektronik Sigara Görünümlü Likit Esrar Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi ve bir zanlı yakalandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 49 yaşındaki V.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgiler aldı. Şüpheliye yönelik yürütülen çalışma sonrasında, Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan arama neticesinde, toplamda 231 adet elektronik sigara görünümlü likit esrar, 12 sentetik ecza hapı, 30 sentetik uyuşturucu uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı gibi malzemeler ele geçirildi.

Zanlı Gözaltında

Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlı, jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda elektronik sigara görünümlü likit esrar ele...

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

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