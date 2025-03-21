Samsun'da Elektronik Sigara Görünümlü Likit Esrar Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi ve bir zanlı yakalandı.
Operasyonun Detayları
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 49 yaşındaki V.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgiler aldı. Şüpheliye yönelik yürütülen çalışma sonrasında, Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Yapılan arama neticesinde, toplamda 231 adet elektronik sigara görünümlü likit esrar, 12 sentetik ecza hapı, 30 sentetik uyuşturucu uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı gibi malzemeler ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlı, jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Zanlı Gözaltında
Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlı, jandarma ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.