Samsun'da Elektronik Sigara Görünümlü Likit Esrar Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi ve bir zanlı yakalandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 49 yaşındaki V.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgiler aldı. Şüpheliye yönelik yürütülen çalışma sonrasında, Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler