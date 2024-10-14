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Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme

Bafra'da erken yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:17
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme

Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturması

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilikle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi'nde düğün denetimi sırasında, damat ve gelinin reşit olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G. koruma altına alındı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, İ.G.’nin annesi G.G., babası İ.G., damadın ailesi olan H.D. ve O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D. gözaltına alındı.

Mahkeme Süreci

Gözaltı işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme, tüm şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye...

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye...

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

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