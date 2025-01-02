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Samsun'da Eşinden Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:10
Samsun'da Eşinden Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Dehşet Anları

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'taki evlerine girdi. Boşanma aşamasında olduğu eşinin eve dönmesini bekleyen Birol O., eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan Birol O'yu yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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