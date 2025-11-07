Samsun'da Eşine Şiddet İddiası: Şüpheli M.S. Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşini kasten yaraladığı iddia edilen M.S. polis tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler iddialar üzerine şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

