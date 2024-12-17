Samsun'da Eski Eşini Otomobiliyle Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Şok Olay: Eski Eşinin Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan M.A. (36) gözaltına alındı. Olay, Samsun-Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında gerçekleşti.

Tartışma Sonrası Dehşet

İddialara göre, M.A. eski eşi F.B. (29) ile bir araya gelerek konuşmak istedi. İkili arasında bir tartışma çıktı ve bu sırada F.B. araçtan indi. Ancak M.A. hemen ardından otomobiliyle F.B.'ye çarptı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan F.B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay sonrası M.A.'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye gönderildi

Adliyeye Sevk Edildi

M.A., burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından dikkatle inceleniyor.