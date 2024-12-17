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Samsun'da Eski Eşini Otomobille Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşi F.B.’yi otomobiliyle çarpıp yaralayan M.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:30
Samsun'da Eski Eşini Otomobille Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olay, kazaya karışanların hayatını altüst etti. Eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli M.A. (36), olay sonrası hemen gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, M.A., eski eşi F.B. (29) ile bir araya gelerek konuşmak için buluştu. Olay, Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki Osmanbeyli kavşağında meydana geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrasında F.B. araçtan indi.

Ancak bu sırada M.A., otomobilini hızla F.B.'nin üzerine sürdü ve onu çarparak olay yerinden hızla kaçtı. Çevredikilerin nhanhaitive hızla durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan F.B., ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne, oradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A.'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

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