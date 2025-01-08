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Samsun'da Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Düzenlendi

Samsun'da evde sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla sempozyum düzenlendi. Yaklaşık 100 hekim bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:15
Samsun'da Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Düzenlendi

Samsun'da Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi'nin iş birliğiyle Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu gerçekleştirildi.

Etkinlik, kentte bulunan bir otelin konferans salonunda düzenlendi ve 12 farklı ilden evde sağlık hizmetlerinde görev yapan yaklaşık 100 hekim katıldı.

Öğrenme ve Eğitim Vurgusu

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, sempozyumun hekimlere yönelik bir eğitim programı olduğunu belirterek, "Evde sağlık hizmetleri sağlık hizmetleri açısından ülkemizde son yıllarda oldukça önem kazandı. Sahada çalışmakta olan hekimlerimizin eğitim ihtiyacını karşılamak için böyle bir toplantı planladık." dedi.

Prof. Yavuz, konusunda uzman hekimlerin eğitim vereceğini söyleyerek, "Güzel bir eğitim programı düzenlediğimizi düşünüyorum. İnşallah sahada çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olacak ve verilen evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gelecek Yıllar İçin Planlar

İlkini düzenledikleri eğitim programını her yıl gerçekleştirmek istediklerini aktaran Yavuz, "Bu eğitimlerde evde sağlık hizmetlerinin temel konuları konuşulacak. Beslenme, bası yarası (yatak yarası), yaşlı nüfustaki hastaların sık karşılaştığı hastalıklar ve bu problemlerin çözümleriyle ilgili ayrıntılı konuşacağız. Bu da mutlaka sahaya yansıyacaktır." dedi.

Prof. Yavuz, bir sonraki senede yapmayı planladıkları sempozyuma şimdiden tüm evde sağlık hizmetleri alanında çalışan hekimleri davet ettiğini sözlerine ekledi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri...

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi iş birliğince "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi. Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, 12 farklı ilden evde sağlık hizmetlerinde görev yapan yaklaşık 100 hekim katıldı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri...

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi iş birliğince "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi. Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, 12 farklı ilden evde sağlık hizmetlerinde görev yapan yaklaşık 100 hekim katıldı.

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