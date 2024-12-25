Samsun'da Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Şoku!
Samsun'un Kavak ilçesinde yaşanan evden hırsızlık olayı, emniyeti harekete geçirdi. 12 Aralık tarihinde Yaşardoğu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, değerli bilezikler çalındı.
Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti
Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma sayesinde, hırsızlığın faili olarak belirlenen 29 yaşındaki G.Y. yakalandı. G.Y., İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bilezikler Kuyumcuda Bozduruldu
Gözaltındaki sorgulamalar sırasında, zanlının çalınan 3 bileziği Samsun'daki bir kuyumcuda bozdurduğu öğrenildi.
Önemli Bulgular Ele Geçirildi
Zanlının ikametinde yapılan aramada, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira bulundu. Bu gelişmeler, emniyet yetkililerinin çağrısını güçlendirdi.
Adli Süreç Başladı
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Samsun'da artan hırsızlık olayları, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların dikkatini çekiyor.