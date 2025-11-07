Samsun'da Fanatik Balıkçı Hamsiyi Kilosu 25 TL'ye Sundu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki liderliği sonrası Habil Yurtseven 1,5 ton hamsiyi kilosu 25 TL'den satışa çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:27
Samsun’da fanatik bir balıkçı, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde lider olmasının ardından 1,5 ton hamsiyi kilosu 100 TL yerine 25 TL'den satışa çıkardı. Hamsiler kapış kapış satıldı.

Kampanya ve motivasyon

UEFA Konferans Ligi’nde 36 takım arasında 3 maçta da gol yemeden lider bulunan Samsunspor, kentte coşku yarattı. Fanatik bir Samsunspor taraftarı olan Habil Yurtseven (42) daha önce verdiği sözü yerine getirdi. Yurtseven, "Samsunspor taraftarı olarak çok çileler çektik. Köy takımlarına karşı, stadı olmayan yerlerde takımımızı destekledik. Transfer tahtamız da kapalıydı. İnanmış bir topluluk olarak bugün Avrupa’dayız. Ben de ‘Samsunspor Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacağım’ dedim. Maksadım bedava balık dağıtmaktı ama öyle olsa herkes gelip almazdı. O yüzden sembolik bir rakam belirledim. Bugün hamsinin kilosu 100 TL’den satılıyor. Ben de 2 kilosunu 50 TL’den satıyorum. Arabamda 1,5 ton hamsi var. Onu da bugün 2 saatte satacağım. Şu anda 75 kasa hamsimi satmaya başladım. Kampanyalarımızı yürekten yapıyoruz. Avrupa’da ilk 8’e kalacağımıza da inanıyorum. Tüm takım 90 dakika takımımızı destekliyor. Babadan balıkçıyız. Farklı kampanyalar ile Samsunspor’un başarılarını kutlayacağız" dedi.

Satış ve halkın tepkisi

Kampanya karşısında vatandaşlar ilgisiz kalmadı; birçok kişi kilogramlarca hamsiyi 25 TL'den alırken, kentteki diğer satış noktalarında hamsinin kilosunun 100 TL olduğuna dikkat çekildi. Yurtseven'in başlattığı bu sembolik indirim, Samsun'da takımın Avrupa'daki başarısını kutlamanın somut bir şekilde ifadesi oldu.

