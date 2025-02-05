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Samsun'da Feci Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti, Baba ve Oğlu Yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde tıra çarpan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:00
Samsun'da Feci Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti, Baba ve Oğlu Yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza, anne ve kızının hayatını kaybetmesine ve baba ile oğlunun yaralanmasına yol açtı. Sabah saatlerinde, Samsun istikametine giden Zihni Genç (28) yönetimindeki 34 DRE 514 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Ok idaresindeki 55 JU 948 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası sürücü Genç ve yanındaki oğlu Eymen İsmail (2) ile eşi Havva (27) ve kızları Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, durumları ağır olan Havva ve Asel Mina Genç hayatını kaybetti.

Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail ise Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

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