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Samsun'da FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Samsun'da terörle mücadele ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan hükümlüyü yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:47
Samsun'da FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Samsun'da FETÖ Hükümlüsü Tutuklandı

Samsun'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası bulunan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütleriyle mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede yürütülen operasyon, operasyonel bir başarı olarak değerlendirildi.

Hükümlünün Cezası

Yakalanan hükümlünün ismi Y.D. olarak açıklandı. Y.D., FETÖ/PYD üyeliğinden toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevine Gönderildi

Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek, yasal sürecin devam etmesi sağlandı.

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