Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması' operasyonunda 7 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

Operasyon ve deliller

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan tespitler sonucunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İncelemede, şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri; örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantıları bulunduğu belirlendi. Ayrıca Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespitleri dosyaya yansıdı.

Samsun merkezli yürütülen ve Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivası kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

