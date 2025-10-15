Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması' operasyonunda 7 gözaltı

Samsun merkezli operasyonda FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:12
Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması' operasyonunda 7 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

Operasyon ve deliller

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan tespitler sonucunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İncelemede, şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri; örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantıları bulunduğu belirlendi. Ayrıca Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespitleri dosyaya yansıdı.

Samsun merkezli yürütülen ve Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivası kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik...

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
2
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
3
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
4
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
5
Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor
6
Tekirdağlı Müzisyen Ahmet Merih Çelik Bozuk Yolları Davulla Maniyle Protesto Etti
7
Hankendi'de 3. Ulusal Şehircilik Forumu Başladı — Karabağ ve Doğu Zengezur'da İmar Vurgusu

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor