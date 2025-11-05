Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:59
Samsun merkezli operasyonda, Fetullahçı silahlı terör örgütü (FETÖ)nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyon detayları

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içinde yer aldıkları değerlendirilen, 2’si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

