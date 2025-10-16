Samsun'da FETÖ operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturması sürüyor

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirildiler.

Sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları değerlendirildi.

Soruşturmada, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla bağlantı, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık aranma, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla ilişkiler, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerin geçmesi gibi tespitler yer aldı. Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Dün Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılardan 5 şüpheli de dün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.