Samsun'da FETÖ Operasyonu: İki Hükümlü Yakalandı

Samsun'da FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da yürütülen kapsamlı bir operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aranan iki hükümlü yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kişilerin yakalanması için detaylı bir çalışma yürüttü.

Yakalama Operasyonu Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyona katılan ekipler, iki hükümlüyü ele geçirdi. Hükümlülerden biri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğeri ise 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası için aranıyordu.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemler için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin FETÖ'ye karşı yürüttüğü mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.