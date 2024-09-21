Samsun'da FETÖ Sanığı Kadın Yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon

Samsun'da, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) üyeliği nedeni ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen bir kadın, jandarma tarafından yapılan bir operasyonda yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Çalışmaları

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ ile bağlantılı şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, A.K. (47) isimli kadının hakkında kesinleşmiş bir ceza bulunduğu tespit edildi.

Operasyon ve Sonrası

Yapılan operasyonla başarıyla yakalanan A.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Jandarma, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceğini duyurdu.