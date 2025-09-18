Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesine kenevir ektiği iddiasıyla I.S. (52) ve oğlu D.S. (24) tutuklandı; bahçede 495 kök, evde 57 kilo 955 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:21
Jandarma ekiplerinin operasyonunda bahçe ve ikametlerde çok sayıda uyuşturucu maddeler bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, fındık bahçesine yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen şahıslar hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, I.S. (52) ile oğlu D.S. (24) olduğu belirtildi.

Aramada, fındık bahçesinde ekili halde 495 kök kenevir bitkisi bulundu. Şüphelilerin ikametlerinde ise 57 kilo 955 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, bir adet hassas terazi ve bir adet el kantarı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

