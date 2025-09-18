Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesine kenevir ektikleri iddia edilen İ.S. (52) ve oğlu D.S. (24) tutuklandı; bahçede 495 kök ve evde 57 kilo 955 gram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:01
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesine kenevir ektikleri iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İ.S. (52) ve oğlu D.S. (24), fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Operasyonu yürüten birimler

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda, fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi ile şüphelilerin ikametlerinde 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ve el kantarı ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama

Şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma kameraları kaydetti

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ EKLENDİ: Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı. Fındık bahçesinde ekili halde 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
3
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
4
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
5
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
6
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)