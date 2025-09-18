Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesine kenevir ektikleri iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İ.S. (52) ve oğlu D.S. (24), fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Operasyonu yürüten birimler

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda, fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi ile şüphelilerin ikametlerinde 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ve el kantarı ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama

Şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma kameraları kaydetti

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ EKLENDİ: Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

