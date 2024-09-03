Samsun'da Fındık Toplama Makinesi Altında Kalan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Kaza
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık toplama makinesinin altında kalan 63 yaşındaki Mustafa Seven'in hayatını kaybetmesi üzücü bir olaya yol açtı.
Olayın Ayrıntıları
Alınan bilgilere göre, Kumtepe Mahallesi'nde bulunan bir bahçede çalışırken dengesini kaybeden Mustafa Seven, fındık toplama makinesinin altında kaldı.
Yardım Ekiplerinin Müdahalesi
Olay sonrası durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Maalesef Hayatını Kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonrasında Mustafa Seven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Seven'in cenazesi, Cumhuriyet Savcılığı'nın yapacağı incelemenin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başsağlığı Dilekleri
Ailenin ve bölge halkının başı sağ olsun.