Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı

Samsun'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski hakim H.A., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:32
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye Üye Eski Hakim Yakalandı

Önemli bir gelişme olarak, Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi H.A. (56) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslerde detaylı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Alaçam ilçesinde yaptıkları incelemeler sonucunda H.A.'yı başarılı bir şekilde yakaladı. Eski hakim, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari...

Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.

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